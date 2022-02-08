Били, кололи и требовали дать показания против Порошенко - Чаус на камеру рассказал о похищении

Чаус дал интервью нардепу Арьеву. Фото: ТСН

Подозреваемый в коррупции судья Николай Чаус сказал, что после похищения его избивали и кололи неизвестными препаратами.

Видео разговора с Чаусом опубликовал нардеп Владимир Арьев.

"В автомобиле они положили меня на пол пассажирского сиденья. Второй человек сел мне на голову и держал. Когда я пытался вылезти из-под него, он бил меня кулаками по спине и по почкам. Это продолжалось минут 20, может, 30. Когда я начинал двигаться - били по голове. Они сделали мне укол, еще раз связали руки и ноги. И потом мы уехали. Ехали два часа, может, полтора. Потом по дороге я спросил, куда мы едем - в Румынию или в Приднестровье. Сказали, что в Румынию. Я начал освобождаться, пытался убежать. Они еще когда я начинал двигаться били по голове, а когда я начал освобождать руки, то сделали еще один укол в правую ногу", - сказал Чаус.

Добавил, что похитители требовали дать сфальсифицированные показания против ряда людей, в частности, против пятого президента Петра Порошенко. Будто бы Чаус получил от него требование осудить бывшего заместителя председателя Днепропетровской ОГА Геннадия Корбана.

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"Они приносили специальные напечатанные на чистых листах бумаги и там было много вопросов - до 100. И там нужно было под каждым вопросом поставить подписи, да или нет. И напротив каждого вопроса стоял плюс или минус. И говорили писать, как указано, где плюс, где минус. Потом второй раз немного поменяли вопросы, принесли. А в третий раз уже принесли уже без знаков и под видео говорят: теперь ты помнишь, где там плюс, а где минус. Я говорю: где вы ставили, там и был. А они: теперь без плюсов и минусов под видео зачитываешь вопросы и говоришь "да", и пишешь", - сказал бывший судья.

Николая Чауса уличили на взятке детективы НАБУ в августе 2016-го. Верховная Рада разрешила его арестовать, однако Чаус скрылся из Украины. Был в международном розыске. Впоследствии его задержали в Молдове, но не выдали Украину. Позже экс-судью нашли в Винницкой области. По данным СМИ, его поначалу задержала полиция. Позже туда приехали работники СБУ и вывезли бывшего судью в неизвестном направлении. Затем НАБУ задержало Чауса во время визита в больницу "Феофания". Чаус заявил, что его похитили с целью убийства и он скрылся, пройдя 50 км пешком. А потом добровольно сдался СБУ. 19 января обвиняемый Чаус начал в суде речь. В ней упомянул фамилии бывшего заместителя председателя Днепропетровской ОГА Геннадия Корбана, мэра Днепра Бориса Филатова, партию "Укроп", пятого президента Петра Порошенко и его соратника экснардепа Александра Грановского, курировавшего вопросы судов во времена прошлой власти. 1 февраля Чаусу изменили меру пресечения. Ему назначили 717 900 грн залога. Раньше он находился под круглосуточным домашним арестом, назначенным ему в августе прошлого года.