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Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог

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Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в &quot;Минске&quot; - политолог
"Роман Петрович - политик. Он привык делать политические заявления", - Фесенко. ФОТО: "Украинская правда"

Поводом для увольнения Романа Безсмертного с должности представителя Украины в Трехсторонний контактной группе стало его заявление о необходимости приостановить участие Украины в ТКГ после гибели 4 военных на Донбассе.

Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал политолог Владимир Фесенко.

"Заявление было не согласовано президентом, руководством делегации. Это было личное мнение, ушедшее в диссонанс с позицией делегации и руководством страны, - и стало поводом для увольнения", - говорит он.

Дело не в обиде Владимира Зеленского, а в необходимости считаться с другими членами переговорной группы.

"Если ты член команды, член переговорной группы, а не политик, то прежде чем публично высказывать свое мнение, должен представить свою позицию руководителю делегации, президенту. А после того, если есть несогласие с позицией, то можешь выйти из группы и делать заявление. Так (как Безсмертный — Gazeta.ua) привыкли наши политики - "вот я высказал свое собственное мнение". На личное мнение, как и любой человек, он имеет право. Но на публичное выражение своего мнения как член переговорной группы - нет ", - объясняет политолог.

"Роман Петрович - политик. Он привык делать политические заявления", - добавляет он.

При Петре Порошенко Бессмертный ушел из Трехсторонней группы по тот же причине - имел собственное мнение.

"Дипломат выполняет распоряжения или МИД, или президента. А политик действует самостоятельно. Вот Бессмертный действовал самостоятельно и ушел с должности".

Назначение Бессмертного на должность переговорщика без учета его "политической" специфики Фесенко называет ошибкой со стороны команды президента Зеленского. Сейчас, говорит, на работу группы это существенно не повлияет — "не Роман Петрович определял деятельность и позицию этой делегации".

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13 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе. Сам Бессмертный узнал о своем увольнении из СМИ.
Несколькими днями ранее Бессмертный заявил, что после гибели четырех военных на Донбассе Украина должна приостановить участие в Минских переговорах.

Роман Бессмертный - украинский политик, государственный деятель, дипломат, один из авторов Конституции Украины. 2015-го был уполномочен представлять Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Вышел из Минского переговорного процесса 2016-го.

10 июля Президент Украины Владимир Зеленский вернул его в Трехсторонней контактной группы, уволив перед этим Александра Моцика.

Автор: Ольга КИРИЛЕНКО
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