"Без Украины невозможно создать европейскую систему безопасности" - экс-посол Польши

Экс-посол Республики Польша в Украине Ян Пекло назвал Украину полем ожесточенной борьбы со стороны России. Фото: День

Экс-посол Республики Польша в Украине, исполнительный директор Фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI Ян Пекло заявил, что Европейский Союз должен гарантировать официальному Киеву перспективу членства в ЕС, потому что без Украины невозможно создать европейскую систему безопасности. Об этом дипломат заявил в Кракове во время своего выступления на собрании 18-ой Летней вышеградской школы.

Ян Пекло напомнил, что Украина сейчас является полем ожесточенной борьбы со стороны России, которая пытается превратить восточную границу Европы на "черную дыру". "Россия пытается Украину покорить и создать такую ​​ситуацию, чтобы Запад прекратил серьезно воспринимать Украину, чтобы Украина осталась в сфере влияния кремлевской власти", - отметил экс-посол.

В то же время Ян Пекло отметил невероятные усилия пятого президента Украины Петра Порошенко, которому удалось "изменить всю геополитику" в регионе. "Украине удалось еще кое-что совершенно необычное. На самом деле, в последний момент президент Петр Порошенко помог создать Православную церковь Украины, которая стала легальной, и перестала быть канонической Церковью, которая была в Украине во власти Московского патриархата. Это меняет всю геополитику, также культурную и религиозную геополитику. На самом деле, если Украину отдадут России, то мы получим такую ​​гниющую черную дыру в Европе, что может закончиться новой проблемой, новым вооруженным конфликтом", - подчеркнул он.

Поэтому Ян Пекло считает, что в интересах Европы, "чтобы Украина сохранила перспективу членства в Европейском Союзе, и чтобы Украина получила также План действий по членству в НАТО".

Дипломат также напомнил, что Украина - "это большой рынок и это ключ к безопасности Европы". "В дополнение, это, с точки зрения интересов Польши, на самом деле наш важнейший сосед, весомый союзник, в том числе на восточной границе ЕС. И без этой Украины сейчас, уже после того, что случилось, невозможно создать европейскую систему безопасности", - отметил Ян Пекло.