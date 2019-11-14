"Без Украины не будет суверенной Европы" - Туск о "любви" Макрона к России

Туск напомнил Макрону, что без Балкан и Украины не будет суверенной Европы. Фото: espreso.tv

Действующий Президент Европейского Совета Дональд Туск напомнил президенту Франции Эмануэлю Макрону о жесткой позиции Евросоюза в отношении России.

Туск, полномочия которого на посту заканчиваются в считанные дни, напомнил, что расширение Евросоюза и сохранения суверенной Украины является проявлением действительно суверенной политики объединенной Европы. Сказал это во время речи в Европейском Колледже в Брюгге по случаю начала нового учебного цикла.

"Теперь о президенте Франции, который является одним из бесспорных лидеров Европейского Союза, нашей надеждой на будущее, и моим хорошим другом. Я хотел сказать ему, что разделяю его мечту о действительно суверенное Европу. Убежден, что мы способны сделать это, но только при условии, что мы будем действовать, как суверенные. Не так, как это было недавно в случае с расширением ЕС. Не будет никакой суверенной Европы, без стабильных Балкан, интегрированных с остальными континента. Вы не должны быть историком, чтобы понять это. И не будет суверенной Европы без независимой Украины. Наша же жёсткая и содержательная позиция по России была первым выражением, - так четко и единодушно, - нашего суверенитета. Мы должны продолжать этот путь ", - подчеркнул Дональд Туск.

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Он также однозначно жестко оценил позицию французского лидера о необходимости обновления стратегических отношений с Россией.

"Когда я слышу слова Макрона, что мы должны пересмотреть нашу позицию в отношении России и восстановить стратегические отношения с ней, я только могу выражать надежду, что это не случится цене общих убеждений относительно европейского суверенитета. В этом же интервью" Экономист " президент Макрона сказал, что он разделяет те же взгляды на этот предмет с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, и он надеется, что господин Орбан поможет убедить поляков изменить позицию в отношении России. Возможно, но это не про меня, Эммануэль ", - сказал Дональд Туск.

Ранее Президент Франции сделал публичные заявления по "европейской идентичности" России и высказался за возобновление стратегических отношений с этой страной. Также Франция была среди трех стран, которые во время недавнего саммита ЕС в Брюсселе заблокировали принятие решения о начале переговоров о вступлении в ЕС двух стран Западных Балкан - Северной Македонии и Албании, которые выполнили все необходимые для этого условия.