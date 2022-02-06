"Без тебя никак" - Зеленский посвятил жене стихотворение

Елена Зеленская отмечает 44-летие. Фото: Aimage

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил свою жену Елену Зеленскую с днем ​​рождения.

Сегодня первая леди отмечает 44-летие. Владимир Зеленский опубликовал свое поздравление в Instagram.

"Моя любовь. У тебя сегодня день рождения. Сколько всего хочется сказать…но мы здесь не одни. Как всегда в последнее время. Поэтому я попробую очень аккуратно, но ты меня поймешь: Я тебя…Ну очень…Я без тебя…Ну никак…У нас такие замечательные...Ну двое...Похожи, конечно же, на...Ну как две капли...Помню, впервые я тебя увидел еще в...Ну давненько...Ну и сразу у тебя...Ну по уши А потом вместе играли в...Ну командой...И, конечно же, мы всех...Ну а зачем скрывать? А потом создали...Ну 95-й...И снова всех...Видишь, я уже не скрываю...А потом я стал...Ну вроде как главным...А ты...Ну вроде как первой...И все эти годы мы с тобой...Ну ты поняла...Так что мне без тебя...Ну я это понимаю...С днем ​​рождения, моя любовь! Я тебя очень...Не знаю, как там кто. Но мы друг друга поняли", - написал президент.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Сегодня празднует свой 44-й день рождения первая леди Украины. Елена в браке с Владимиром с 2003 года. Пара воспитывает двоих детей – Александру и Кирилла