Без ПЦР-теста нельзя. Украина ограничивает въезд гражданам России, Индии, Великобритании и Португалии

Украина ограничивает въезд жителям нескольких стран. Фото: Укринформ

Для уменьшения риска распространения коронавируса штамма "Дельта" в Украине принято решение об осуществлении ряда мероприятий.

Гражданам, прибывающим из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации и Португальской Республики или находившимся на их территории не менее семи дней, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV- 2, проведенного непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля), сообщает сайт Минздрава.

Указанная норма начнет действовать с 25 июня 2021 года.

"До 25 июня, по отдельному поручению СНБО, будут подготовлены комплексные предложения для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта" в Украине", - подытожил главный государственный санврач.

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Коронавирус типа "Дельта", который впервые обнаружили в Индии, зафиксировали в Украине у двух человек.