"Без него некому обеспечить его безопасность" - Ходорковский считает, что Путин хочет уйти из президентства, но боится

Михаил Ходорковский считает, что Путин хочет уйти из президентства. Фото: скрин с видео

Президент России Владимир Путин готов оставить свой пост и уйти от дел, но не сможет чувствовать себя в безопасности.

Об этом во время интервью Дмитрию Гордону рассказал российский оппозиционер, бизнесмен Михаил Ходорковский.

Ходорковский рассказал, что глава Кремля "без всякого сомнения" хочет уйти, но никому не доверяет - даже людям из своего ближайшего окружения.

"Даже Медведеву он, конечно, не верит. Хотя Медведеву он верит больше всех остальных. И в связи с этим в последний момент, скорее всего, решит остаться. Потому что без него никому обеспечить его безопасность", - считает оппозиционер.

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Власть, считает Ходорковский, Путин может оставить человеку, который на тот момент будет наиболее преданной ему.

"Это мог бы быть Медведев, это мог бы быть какой-то Нарышкин, например. Путин уже давно управляемый своим окружением", - добавил он.

В российскую Госдуму внесли законопроект, гарантирующий пожизненную неприкосновенность бывшим президентам страны. Проект подготовили путем принятия обновленной Конституции РФ. Согласно документу, президента РФ после прекращения полномочий не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, обыскивать или допрашивать