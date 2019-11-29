Берегите брови, Ирина -депутат прокомментировала свое заявление относительно подавления свободы слова

Мне кажется, что у нас в стране настолько сильна свобода слова, ее пора бы немного приглушить - Смаглюк-Василевская. Фото: Fb/ukrjournalist

Народный депутат от "Слуги народа" и бывший журналист Ольга Василевская-Смаглюк прокомментировала свое вчерашнее заявление об ограничении свобода слова.

Об этом она написала в Facebook.

"Следите за бровями Ирина Ромалийская. Сначала ведущая спрашивает о Маричке Звиробий, потом о человеке, который порвал портрет Порошенка, потом об Александре Дубинского и его высказывания, затем получает мой ответ, что у нас слишком сильная свобода слова и пора бы начать фильтровать свою речь тем, кто такое допускает. Вырезает последнюю фразу без контекста, отправляет на ютуб. Умничка, good job, well done", - написала депутат.

По ее словам, она за 15 лет работы в журналистике доказывала своими расследованиями, какой власти не место в Украине: коррупционной и циничной.

"Но, оказалось, достаточно пригрозить президенту физической расправой и это станет нормой вещей, свободой слова. Получили! Берегите брови, Ирина. Вам еще ими управлять и управлять", - добавила Василевская-Смаглюк.

28 ноября в эфире канала "Настоящее время" призвала ограничить свободу слова из уважения к институту президентства.