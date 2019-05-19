Белый Дом обнародовал список делегатов на инаугурацию Зеленского

Администрация президента США опубликовала состав официальный делегации, которая 20 мая посетит инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри. Также в состав делегации войдут спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

Список делегатов от США на инаугурацию Зеленского

"С нетерпением жду возможности поблагодарить Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной, а также возможности работать над углублением этого сотрудничества с президентом Зеленским", - заявил Курт Волкер.

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Напомним, что инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая.