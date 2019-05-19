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воскресенье, 19 мая 2019 06:30

Белый Дом обнародовал список делегатов на инаугурацию Зеленского

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Администрация президента США опубликовала состав официальный делегации, которая 20 мая посетит инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри. Также в состав делегации войдут спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

  Список делегатов от США на инаугурацию Зеленского
Список делегатов от США на инаугурацию Зеленского

"С нетерпением жду возможности поблагодарить Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной, а также возможности работать над углублением этого сотрудничества с президентом Зеленским", - заявил Курт Волкер.

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Напомним, что инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая.

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