Беларусь останется без евро: ЕС вводит новые санкции

Санкции предполагают отключение от SWIFT трех белорусских банков. Фото: "Слово и дело"

Европейский союз согласовал ряд санкций против Белоруссии. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Санкции предусматривают отключение от SWIFT трех белорусских банков: Белагропромбанка, банка "Дабрабут", "Банка развития Беларуси", запрет предоставления Беларуси банкнот евро, запрет на транзакции из ЦБ Беларуси и финансирование торговли и инвестиций в республике, запрет размещения депозитов свыше 100 тыс. евро от граждан или резидентов Беларуси.

Эти санкции будут формально приняты Советом ЕС по письменной процедуре с последующим обнародованием в официальном журнале ЕС.

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Представители 27 государств-членов ЕС приняли ряд новых санкций, касающихся морского сектора и сектора криптовалюта. Три белорусских банка будут отключены от системы SWIFT. Дополнительные санкции, относящиеся к физическим и юридическим лицам в России и Беларуси. Это русские руководители, олигархи и члены их семей.