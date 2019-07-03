Беглецы из округов стали новым политическим трендом - эксперт

Политолог Владимир Цыбулько прокомментировал переходы нардепов из одних партий в другие. Фото: 112 Украина

"Березовые беглецы" из округов - новый тренд парламентской кампании 2019 г. Некоторые действующие депутаты боятся возвращаться на свои округа, и вынуждены баллотироваться на других. Юрий Береза прошел в состав нынешней Рады по списку Народного Фронта, и после ряда рейдерских скандалов и "славных реформ" понял, что список ему больше не светит, начал работать в округе в Пятихатках на Днепропетровщине, где давно имеет аграрный бизнес. Однако и там не задержался из-за негативного отношения к действующим депутатам, и сегодня уже баллотируется на 24 округе в Днепре.

Транзит в стиле Березы совершил и Олег Недава, который в 2014 году победил в одномандатном избирательном округе № 53 (Донецкая область) набрав 63,63%. Теперь же господин Недава фактически убегает от своих избирателей, и меняет округ на N47.

Еще один "березовый беглец", Евгений Рыбчинский - мажоритарщик от Блока Петра Порошенко, избрался по 211 столичному округу, а сегодня идет по 122 округу во Львовской области от партии Батькивщина.

Политическая безответственность и низкая политическая культура, стали типичным признаком многих народных избранников последнего созыва. Из-за этого они сталкиваются с негативным отношением избирателей на округах. Однако нет сомнений, что такие "перебежчики" заплатят политическую цену" - написал политолог на своей странице в Фейсбук.