Беглец Онищенко имеет российский паспорт - адвокат

У Онищенко оказался российский паспорт, по словам его адвоката

Бывший народный депутат Александр Онищенко, которого подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа, имеет российский паспорт и может выехать в РФ.

Об этом заявил его адвокат Инго Миноджио, пишет Deutsche Welle.

Адвокат экс-нардепа заявил, что в случае, если Германия не предоставит ему убежища, но суд отклонит украинский запрос на экстрадицию, Онищенко готов выехать в Россию.

"У Александра Онищенко есть российский паспорт. А вида на жительство в Германии у него нет. Поэтому мы сообщили суду, что в случае невыдачи Украине ему есть куда ехать - в Россию", - заявил Инго Миноджио.

Онищенко находится под стражей в Германии.

Правоохранители проверят информацию о том, есть ли у Онищенко российский паспорт, сказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

По словам Холодницкого, слова адвоката о наличии российского паспорта стали для правоохранителей новостью, пишет "Українська правда".

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Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Нанес ущерб на почти 3 млрд грн. В позапрошлом году в июле уехал из Украины. На следующий день Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Находился то в Великобритании, то в России, по информации Службы безопасности Украины. В конце ноября экс-депутата арестовали в Германии, где он с тех пор находится под стражей.