"Батькивщина" обходит партию Порошенко

Партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко обходит "Европейскую солидарность" Петра Порошенко на выборах в парламент.

Об этом свидетельствуют промежуточные результаты Центризбиркома, который обработал 92,97% протоколов.

"Батькивщина" поднялась на третью позицию с результатом 8,19%, партия Порошенко опустилась на четвёртую с результатом - 8,14%. На 5-й - партия "Голос" с результатом 5,86%.

Больше всего голосов остается за "слугой народа" - 43,13%, на второй позиции держится "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05%.

"Радикальная партии" Олега Ляшко набирает 4,01%, "Сила и Честь" Игоря Смешко - 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,06%.

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21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. Совет предыдущего созыва своим указом распустил президент Владимир Зеленский.