Барбекю в Карпатах и ​​свинофермы: куда политики разъехались на отпуска

Фото: Instargam

Неделю назад начались условные каникулы в парламенте и правительстве. Некоторые из народных депутатов еще дорабатывают в комитетах, но большинство разъехались на отдых.

Gazeta.ua узнала, что делали политики в первом месяце лета.

Заместитель председателя фракции "Народный фронт" и Председатель комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар начала летние каникулы с поездки в Карпаты. На фотографиях женщина позирует в горах, у реки Черемош.

На другой фотографии - показывает "гуцульское барбекю" и шашлыки.

В Карпаты поехал и нардеп от "Блока Петра Порошенко" Александр Черненко. Выложил снимки из поселка Верховина. Нардеп позирует на красном джипе среди гор и распространил фото Черновицкого университета.

Нардеп от "Батькивщины" Алена Шкрум в рамках Глобального саммита "Партнерство" Открытое правительство" в грузинском Тбилиси ездила представлять правительство. Между встречами нардеп гуляла по городу и пробовала традиционную грузинскую кухню.

В другом посте поделилась видео из ресторана с живой музыкой.

Министр внутренних дел Арсен Аваков уехал отдыхать от работы в столицу Дании Копенгаген. Политик выложил фотографии ночных улиц города. Два дня назад Аваков выложил в сеть фотографию павлина, место обозначил в Шотландии.

"Павлин. Их так много среди людей? И они так всех достают, что в самый раз насладиться - настоящим павлином!"

Нардеп от "Радикальной партии" Олег Ляшко сделал фотографию у поля из подсолнухов.

"Невозможно не остановиться у такой солнечной красоты".

На другой фотографии он на лодке рыбачит.

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Нардеп-радикал Игорь Мосийчук выложил видео, где гладит поросенка.

"Я за радикальное увеличение хрюшек на ферме и категорически против свиней во власти !?

Спокойной ночи, друзья! Сладких снов!" - подписал нардеп.

В пятницу, 13 июля, спикер Верховной Рады Андрей Парубий закрыл последнее заседание парламента и отпустил нардепов до 4 сентября. Народные избранники будут отдыхать 53 дня.