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среда, 13 мая 2020 18:17

"Банковский" закон показал, что Зеленский не зависит от Коломойского - политолог

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&quot;Банковский&quot; закон показал, что Зеленский не зависит от Коломойского - политолог
Политолог Владимир Фесенко. Фото: Facebook

Голосование за так называемый банковский закон окончательно разрушило миф о том, что президент Владимир Зеленский - марионетка олигарха Игоря Коломойского. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

По его словам, закон имеет как функциональное, так и политическое значение.

"Сам закон очень важен для дальнейших отношений с МВФ, для получения первого транша по программе stand-by. Но голосование также подтвердило, что нет никакого кризиса в парламенте и в партии "Слуга народа". Очевидно, что контроль над большинством и "машиной голосования" у президента сохраняется", - пояснил эксперт.

Фесенко также подчеркнул, что закон важен для имиджа президента. По его мнению, глава державы окончательно разрушил миф, который раскручивали сторонники Петра Порошенко во время предвыборной кампании, о том, что Зеленский якобы марионетка олигарха Коломойского и выполняет все его указания.

"О многом говорит даже неофициальное название закона - "антиколомойский". И тем, что президент публично призвал проголосовать за этот закон, и фракция его поддержала, Зеленский показал, что для него общественные, государственные интересы выше прежних отношений с днепропетровским олигархом", - подытожил Фесенко.

Как сообщалось, в среду Верховная Рада приняла закон №2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Он предусматривает, что проблемные банки не могут быть возвращены прежним владельцам. Закон был одним из условий для подписания Украиной соглашения с МВФ.

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