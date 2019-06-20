Банковая отреагировала на решение Конституционного суда

Решение КС в офисе президента назвали победой. Фото: radiosvoboda.org

В офисе президента Владимира Зеленского прокомментировали решение Конституционного суда о законности роспуска Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

Реакцию опубликовала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Победа! Указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады признали конституционным!

С доверием к ВР в 4% нам срочно нужен новый парламент! Теперь все на выборы 21 июля!", - заявила она в Facebook.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыму.