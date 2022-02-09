"Банкова в истерике": ОП готовит снос конкурса на директора НАБУ

Артем Сытник возглавляет НАБУ седьмой год. Фото: "РБК-Украина"

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что президент Владимир Зеленский хочет просрочить решение правительства о формировании конкурсной комиссии по избранию нового руководителя Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Об этом он сообщил в Telegram.

"Банковая в истерике от экспертов, делегированных международниками. В этом конкурсе международные эксперты имеют определяющий голос, поэтому Банковая готовится снести весь конкурс. Если коротко, то Зеленский хочет просрочить решение КМУ о формировании конкурсной комиссии, чтобы потом снести или подвесить весь процесс через ОАСК ", - написал Шабунин.

Он отметил, что на повестке дня заседания правительства 9 февраля вопрос образования комиссии нет. Следовательно, принять это решение есть возможность только в понедельник, 14 февраля.

"Знают ли об этом дедлайне власти? Точно знают - это прямая норма закона. Плюс мы отдельно акцентировали на этом и Офис, и КМУ. Отдельно об этом им напомнили международники. То есть, если решение КМУ не будет самое позднее в понедельник, значит, Банковая дала указание нарушить закон, чтобы взорвать конкурс на директора НАБУ", - добавил глава ЦПК.

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В то же время, для блокирования доступа так называемых международных экспертов есть и правовые основания. Юристы Верховной Рады отмечали, что участие международных экспертов в избрании руководителя НАБУ является прямым вмешательством в государственные дела Украины и нарушением суверенитета.

"Украина является суверенным государством, а суверенитет выражается в верховенстве, самостоятельности, полноте и неделимости власти в пределах территории государства, независимости и равноправии во внешних отношениях. При этом самостоятельность государственной власти означает, что она сама и без участия других сил способна принимать необходимые правовые акты и обеспечивать их исполнение с помощью средств государственного принуждения, а также отсутствие зависимости органов государственной власти от кого-либо внутри государства и за его пределами.

Поэтому непосредственное влияние международных организаций на формирование органов государственной власти в Украине может считаться ограничением суверенитета Украины", - заявили в Главном научно-экспертном управлении ВР.

Ранее Виталий Шабунин предостерег, что команда Владимира Зеленского попытается затянуть конкурс по избранию директора НАБУ по той же схеме, по которой уже больше года препятствует избранию нового руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры. 25 января 2021 начался конкурс по избранию руководителя САП. Предыдущий руководитель САП Назар Холодницкий завершил работу в должности 21 августа 2020 года.

С тех пор обязанности исполняет Максим Грищук. Соединенные Штаты Америки хотят в ближайшее время увидеть назначение руководителя Спецпрокуратуры, сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен. В начале февраля конкурсная комиссия по избранию руководителя САП третий раз не смогла утвердить результаты конкурса.