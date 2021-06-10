"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом

"На промежуточных выборах в округе в Ивано-Франковской области создали неразумный прецедент на будущее, открыли путь к использованию уголовных технологий", говорит Алексей Кошель. Фото: "Укринформ"

Центральная избирательная комиссия открыла путь к использованию бандитских технологий на выборах и подыграла "Слуге народа", когда зарегистрировала Василия Вирастюка народным депутатом. Такое мнение Gazeta.ua выразил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Сложилось впечатление, что ЦИК подыграла "Слуге народа". Мы подвели результаты выборов без похищенных бюллетеней. Создали неразумный прецедент на будущее, открыли путь к использованию уголовных технологий. Получили сигнал – на выборах сработали бандитские технологии 90-х годов", – говорит Кошель .

Также добавляет: "Это была избирательная кампания, за которую государству должно быть стыдно. Запад видит – в Украине воруют бюллетени, используют спецназ СБУ для так называемой охраны участка. Поэтому мы получаем серьезные репутационные минусы. Для международных организаций – это будет сигнал, что Украина не в состоянии организовать честные демократические выборы".

Страна оказалась в формате, когда найти юридическое решение было просто невозможно, зато оставалась политическая воля, говорит Кошель. "Закон не предусматривает проведения повторных выборов. Но предыдущее решение Верховного суда отмечало, что один из вероятных сценариев – это проведение повторных выборов в отдельных избирательных участках. Выходом из ситуации было бы политическое решение – проведение повторных выборов. Такие прецеденты были. Так называемые проблемные округа 2012 года и политическое решение о проведении повторных выборов. Другого пути установить результаты выборов я не вижу", – добавляет глава КИУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацполиции надо разгадать загадку: в какой момент исчезли бюллетени - "Опора"

Для повторного проведения выборов должны быть законодательные изменения в парламенте, говорит Кошель. "В отличие от 2012-го, Рада контролируется одной силой, поэтому шанс принятия изменений был минимален. Не увидел достаточной активности в ВР, кроме монобольшества. Даже от фракции "За будущее", у которых фактически украли победу. Но если учитывать возможность свя связей с Игорем Коломойским, то можем быть игра в поддавки с властью. Нет активности от "Батькивщины" и "Евросолидарности" – решили отмежеваться от грязной истории".

"Относительно похищенных бюллетеней открытое уголовное производство, которое может длиться очень долго. Убежден, что расследование будет безрезультатным. Потому что политическая сила контролировала избирательную комиссию. Устроили полный беспорядок, там был проходной двор. Установить факт кражи будет сложно. Фамилию заказчика не получим. Могут найти мелких исполнителей", – говорит глава КИУ.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала выдвиженца от партии "Слуга народа" по 87 округу Василия Вирастюка народным депутатом. Промежуточные выборы в округе в Ивано-Франковской области проходили 28 марта. Нардепы из парламентской фракции" СН " приезжали на округ "выяснить ситуацию с подсчетом". По данным ЦИК, за Вирастюка проголосовали 30,95%, за кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко – 30,11%, за кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского – 28 51%. Разница между Вирастюком и Шевченко была 422 голоса. Перед повторным пересчетом голосов на нескольких участках исчезли 502 бюллетени, сообщал движение "Честно". 5 мая ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка нардепом. Перед этим Большая палата Верховного суда отменила протокол ЦИК, которым его признавали победителем выборов. 5 июня суд оставил в силе протокол ЦИК о победе Вирастюка.