Баканов анонсировал раскрытие новых фактов по делу Медведчука

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко находятся под санкциями. Их обвиняют в финансировании терроризма. Фото: 24tv.ua

Факты о деятельности теперь уже подсанкционного народного депутата от ОПЗЖ и кума Владимира Путина Виктора Медведчука станут известны уже в ближайшие дни.

Речи идет о разговорах Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" сказал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

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"Мы эту запись разговора приобщили к материалам уголовного дела в отношении финансирования терроризма. На сегодня эта запись не является надлежащим доказательством дела, она подлежит легализации. Для этого будут осуществлены определенные процессуальные действия, в том числе экспертиза. Вместе с тем, я не могу сказать, какие будут дальнейшие шаги по поводу легализации этой записи, но я думаю, что с медиа буквально через несколько дней вы все услышите и увидите", - отметил Баканов.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе народного депутата Украины от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и его жены, телеведущей Оксаны Марченко, а также нескольких граждан РФ.