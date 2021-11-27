Байден собирается поговорить с Путиным и Зеленским

Глава США Джо Байден допустил возможность предстоящих переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

"По всей вероятности" - сказал Байден, отвечая журналистам на вопросы о предстоящих переговорах из-за напряженной ситуации между двумя странами, пишет Reuters.

Президент США заявил о намерении пообщаться с президентом Украины и президентом страны-агрессорки в Нантакете, штат Массачусетс.

Когда вероятные переговоры могут состояться – неизвестно.

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"У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом. Желательно в этом году. И договориться о том, что он здесь будет властвовать. И сейчас эта нагнетаемая истерия со стороны Российской Федерации: передвижение войск, тренировка, происходит в контексте того, что они должны договориться. Что будет, если они не договорятся, неизвестно", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.