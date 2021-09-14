Байден с речью едет на заседание Генассамблеи ООН

Байден выступит на заседании Генассамблеи ООН. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом заявила пресс служба Белого дома.

"Президент поедет во вторник, 21 сентября, в Нью-Йорк, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН", - пишет Белый дом.

Дополнительные детали по этому он обещал распространить позже.

Байден ранее заявлял, что намерен выложить новые меры по оказанию помощи другим государствам в борьбе с пандемией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский еще не решил, полетит ли в США на заседание ООН

Президент США Джо Байден введет новые требования для противодействия волне заболеваний новым штаммом Covid-19. Они будут предусматривать дополнительные ограничения и другие меры, несмотря на статус вакцинации.