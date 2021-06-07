Байден с Путиным все равно будут говорить об Украине

Владимир Огрызко: "США прекрасно понимают роль Украины в сдерживании России". Фото: Радио Свобода

Не следует преувеличивать значение санкций против "Северного потока-2" в двусторонних отношениях США и Украины. Несмотря ни на что Вашингтон остается ближайшим соратником Киева и в дальнейшем будет поддерживать нас в противостоянии с Россией. Об этом Gazeta.ua рассказал дипломат Владимир Огрызко.

Байден отказывается встречаться с Зеленским из-за смены руководства Нафтогаза. Как изменятся отношения Украины и США после этого?

– Я не стал бы утверждать, что отношения Украины и США испытывают резкие изменения. Не следует смешивать вопрос "Нафтогаза" и стратегическое значение нашей страны для Запада. Украина и Штаты являются близкими партнерами. США прекрасно понимают роль Украины в сдерживании России. Они и в дальнейшем будут предоставлять нам, возможно, недостаточную с нашей точки зрения, но конкретную военную помощь. Во время встречи с Байдена с Путиным несмотря на нежелание последнего украинский вопрос будет в центре внимания. Если до этого состоится телефонный разговор Зеленского с Байденом, я надеюсь, что украинский президент сможет четко донести своему американскому коллеге информацию о приоритетах нашей страны. Так же как несколько недель назад это донесли Энтони Блинкену, который, надеюсь, также будет на переговорах.

Байден отменил санкции против "Северного потока-2". Какие последствия это будет иметь для Украины?

Не думаю, что Байден откажется от санкций против "Северного потока-2". Он действительно прекратил их в отношении фирмы "Nord Stream AG", оператора газопровода. В Берлине эффективно работает американское посольство, оно вовремя информирует Вашингтон, что происходит в политической жизни Германии. Безусловно, оно проинформировало о том, что этой осенью в немецкую правительственную коалицию войдет Партия "зеленых". Члены этой партии являются противниками достройки российского газопровода. Как опытный политик Байден понимает, что ему нет смысла портить отношения с канцлером Меркель и руководством Христианско-демократического союза. Поэтому он использует влияние "зеленых" в Германии для того, чтобы не дать достроить "Северный поток-2" и одновременно улучшить отношения с Германией.

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Угрожает ли Украине ухудшение отношений с США?

Нет оснований для ухудшения отношений с США. Они не воспринимают, когда что-то ставит под сомнение судьбу уже утвержденных реформ, подтвердивших свою действенность. Откаты в реформе государственного управления, сделанные во время пандемии, не на шутку взволновали наших западных партнеров. Но сейчас, когда прошел год, власть вновь вернулась к этой реформе под давлением гражданского общества. Поэтому какой-либо шаг влево или вправо от нормы не вызовет каких-то кардинальных изменений в политических вопросах.

Какие шаги следует предпринять, чтобы улучшить отношения с основным стратегическим партнером?

Не думаю, что эти отношения находятся в отрицательной точке и требуют немедленного улучшения. Сегодня нет серьезных обстоятельств, которые бы давали повод говорить об ухудшениях отношений. Если сравнить украинско-американские отношения с российско-американскими, то мы увидим существенную разницу – если отношения США с Россией находятся в состоянии замерзания, то с Украиной – на восходящей траектории. Залогом их дальнейшего развития является отказ нашей власти от попыток сидеть на двух стульях – декларировать реформы, но не воплощать их в жизнь. Есть проблемы с реформами, но одновременно происходит продвижение Украины в направлении ЕС и НАТО, осуществляется реформирование силового блока, присутствуют положительные сдвиги в отношении промышленного безвиза. Нам ни в коем случае нельзя делать откаты от запланированных реформ. И тогда не будет никаких проблем с нашими партнерами – как с ЕС, так и с США.

Президент Украины Владимир Зеленский удивлен отказом президента США Джозефа Байдена от санкций против компании, которая строит российский газопровод "Северный поток-2". Президента поразили объяснения американской стороны о том, что "Северный поток-2" на 95% завершен и на этом этапе трудно остановить строительство.