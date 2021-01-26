Байден обсудил с Путиным вопрос Украины

Байден с Путиным в своей первой беседе обсудили Украину и Навального. Фото: Reuters

Президент США Джозеф Байден обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос Украины.

Разговор состоялся в телефонном режиме. Об этом сообщает Reuters.

"Среди тем беседы были предложения Байдена о продлении нового договора СНВ с Россией на 5 лет и решительная поддержка суверенитета Украины США перед лицом продолжающейся российской агрессии", - сообщила прессекретар Белого дома Дженнифер Псаки.

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Отмечается, что президент США также выразил обеспокоенность по поводу действий России, включая обращение с заключенным критиком Кремля Алексеем Навальным.

46-й президент США Джо Байден поддерживает импичмент республиканца Дональда Трампа, но сомневается, что сторонники процедуры в Сенате наберут достаточно голосов для вынесения обвинительного приговора по единой статьи - подстрекательство к мятежу.