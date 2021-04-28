Байден на встрече с Путиным хочет обсудить Украину

Байден хочет обсудить с Путиным ситуацию с Украиной. Фото: Official White House

Президент США Джо Байден намерен на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудить ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала MSNBC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль выдвинул условия примирения с администрацией Байдена

Салливан рассказал, что во время предыдущих телефонных разговоров с Путиным Байден выразил свою обеспокоенность по поводу военного накопления России вблизи украинских границ.

"Это то, что мы намерены делать в будущем, но мы намерены это делать с помощью дипломатического общения высокого уровня, а не путем выдвижения публичных ультиматумов", - сказал Салливан.

США смогут сотрудничать с Россией только при условии, что РФ не обострять двусторонние отношения. Штаты хотели бы иметь с Россией "стабильные отношения", но это зависит от российского лидера Владимира Путина.