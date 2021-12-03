Байден готовит "сюрприз" Путину, чтобы помешать его вторжению в Украину

Президент США Джо Байден анонсировал "комплексные инициативы" по защите Украины от России. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден готовит набор инициатив, чтобы не допустить планы российского вторжения на территорию Украины.

Об этом он заявил в разговоре с журналистами в Вашингтоне, передает CNN.

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"Я готовлю, по моему мнению, самый всеобъемлющий и значительный набор инициатив, чтобы Путину было очень, очень тяжело идти вперед и делать то, что, как люди опасаются, он может сделать", – заявил президент США.

Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с союзниками в Европе и Украиной.

Переговоры президентов Соединенных Штатов Америки и России Джо Байдена и Владимира Путина могут пройти 7 декабря 2021 года. Окончательная дата пока не согласована. По информации российских СМИ, встреча лидеров двух государств будет проходить в формате видеосвязи.