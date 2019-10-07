Азаров расчувствовался, рассказывая в интервью о Донбассе

Скриншот

Премьер-министр Украины 2010-2014 годов Николай Азаров, который после Революции Достоинства покинул Украину и живет в России, расчувствовался на камеру, говоря о Донбассе.

Интервью у него взял украинский журналист Дмитрий Гордон.

Азаров рассказал, как смотрел телешоу с участием "шахтера с Макеевки".

"Происходил российский конкурс" Голос ", выступал шахтер из Макеевки и пел украинские народные песни. И так пел - ему аплодировали, я аплодировал, у меня слезы, грубо говоря, текли. И он стал победителем этого конкурса", - сказал Азаров.

На этом моменте он сник, его голос изменил тональность и политик сделал длинную паузу.

Как отмечает LB.ua, шахтер пел не украинские народные песни. А российские "Спят курганы темные" и "Живет моя отрада".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Схемы": Богдан сопровождал Азарова в Россию накануне Евромайдана

Азаров также рассказал о ранее построенных мостах, энергоблоках и то, как у него "душа болит за Донбасс".

Николай Азаров был премьером с 11 марта 2010 до 28 января 2014. Работал вице-премьер-министром и министром финансов Украины в двух правительствах Виктора Януковича. Один из соучредителей "Партии регионов". 21 ноября 2013 правительство во главе с Азаровым распорядилося приостановить подготовку к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Это стало началом Евромадайдана.