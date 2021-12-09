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Автономия Донбасса: США могут начать оказывать давление на Украину — АР

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Автономия Донбасса: США могут начать оказывать давление на Украину — АР
Предложения будут касаться частичной автономии. Фото: Reuters

США могут начать оказывать давление на Украину, чтобы она уступила часть автономии Донбасса.

Об этом сообщает AP.

Президент США Джо Байден заявил на этой неделе, что Америка примет на себя большую роль в урегулировании конфликта на Донбассе. В частности, договорится с Владимиром Зеленским, чтобы Украина признала частичную автономию на Донбассе.

Речь идет о разрешении региону Донбассу контролировать собственное здравоохранение, полицию и школы.

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Байдену также придется поощрять желание Украины вступить в НАТО. США и НАТО исключают требования президента России Владимира Путина относительно того, чтобы они навсегда отказались от членства Украины в западном военном альянсе.

Но чиновники Госдепартамента заявили Украине, что членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие, по словам человека, знакомого с этими частными переговорами, который говорил на условиях анонимности.

Для Байдена вызов будет заключаться в том, чтобы побудить Киев принять некоторые факты на востоке Украины, не создавая впечатления, что он уступит Путину - принятие, которое могло бы придать смелости российскому лидеру и развязать новую линию осуждения со стороны республиканцев, пока популярность Байдена остается на высоком уровне.

"Но я не вижу, чтобы Вашингтон подталкивал украинцев к шагам, которые поставили бы под угрозу их суверенитет или способность национального правительства принимать решения", — сказал Стивен Пайфер, бывший посол США в Украине.

Байден и Путин говорили 7 декабря в видеоформате, разговор длился два часа. Байден высказался о поддержке Украины.

Также сказал Путину, что "внешние силы" не могут иметь права вето в вопросе вступления в НАТО отдельных стран. Это решают только члены Альянса и страны-кандидаты.

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09
декабря

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