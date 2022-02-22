Австралия вывезла своих дипломатов из Львова в соседние государства

В Австралии осудили действия Путина. Фото: Pexels

Австралия эвакуировала дипломатов из Львова в Польшу и Румынию.

Об этом сообщила министр иностранных дел и министр по делам женщин Австралии Мэрис Пейн на сайте Министерства иностранных дел.

"В связи с повышенным риском австралийским официальным лицам было приказано покинуть Украину. Наше посольство и операции во Львове временно закрыты. Австралийские официальные лица были направлены в восточную Польшу и Румынию, чтобы помочь австралийцам, желающим покинуть Украину", - говорится в заявлении.

Она осудила заявление президента РФ Владимира Путина о признании ЛДНР независимыми государствами.

"Это резко подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины и не имеет юридической силы по международному праву. Мы также осуждаем заявление президента Путина о том, что Россия направляет так называемых "миротворцев" на Восток Украины. Этот личный состав - не миротворцы", - отметила Пейн.

Австралийское правительство тесно координирует свои действия с США, Великобританией, ЕС, чтобы обеспечить серьезное наказание России.

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"Вместе с нашими партнерами мы готовы объявить о скорых и жестких санкциях, которые будут направлены против ключевых российских физических и юридических лиц, ответственных за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки переместил работу своего посольства в Польшу из Украины на фоне эскалации со стороны России и угрозы нового вторжения. Такое решение объявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.