Авиакатастрофа МАУ: в Канаде рассказали, как "накажут" Тегеран

Дипломат отметил, что получить компенсации будет трудно. Фото: Reuters

Канадские родственники жертв крушения самолета МАУ могут еще не скоро получить компенсации от Ирана. Как напомнил канадский дипломат Майкл Боцюркив, Высший суд провинции Онтарио признал, что Иран умышленно лишил жизни всех пассажиров и экипаж самолета МАУ.

Теперь стоит ждать решения суда о сумме компенсации, которую Иран должен выплатить семьям погибших. Истцы требовали выплату минимум 1,25 миллиарда долларов. Об этом сообщает ВВС.

Однако, по прогнозам дипломата, после этого начнутся проблемы. Иран будет отрицать, что самолет был сбит преднамеренно, а также будет отказываться платить компенсацию добровольно. Также сложности могут возникнуть и с арестом иранского имущества для выплаты компенсаций. Иранские самолеты не летают в Канаду, поэтому нужно искать другие компенсаторы.

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"Адвокаты уверяют, что, например, иранские нефтяные танкеры можно задерживать за рубежом. Но это потребует сотрудничества с другими странами", - пояснил Боцюркив.

По его словам, получить компенсации будет трудно.

"Есть несколько путей, чтобы выбить эти средства. Можно обратиться к международному уголовному суду, подавать частные жалобы", - подытожил дипломат.

Верховный суд канадской провинции Онтарио признал сбитие самолета МАУ в Иране, следовавший рейсом PS752 "Тегеран - Киев", умышленным террористическим актом.