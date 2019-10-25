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пятница, 25 октября 2019 12:28

Аваков заступился за "Азов": Пытаются дискредитировать, потому что хорошо воюют

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Аваков заступился за &quot;Азов&quot;: Пытаются дискредитировать, потому что хорошо воюют
Министр надеется, что позиция Украины и приведенные факты будут учтены международными партнерами Фото: BBC.com

Министр внутренних дел Арсен Аваков расценивает "попытку дискредитации спецподразделения Нацгвардии" Азов "как" знак качества его борьбы за территориальную целостность Украины ".

Об этом он заявил на встрече с главой миссии США Кристиной Квинн, комментируя официальную позицию Украины относительно призыва ряда демократов причислить "Азов" в перечень террористических организаций, сообщает пресс-служба МВД.

Аваков отметил, что подразделение спецназначения "Азов" является законным регулярным подразделением Нацгвардии.

"Позорная информационная кампания о якобы распространения нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения" Азов "является преднамеренным попыткой дискредитировать подразделение" Азов "и Национальной гвардии Украины, прежде всего, в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире", - отметил Аваков.

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Он считает, что "именно боевая эффективность спецподразделения" Азов "в защите государства от военной агрессии - истинная причина попытки остановить его гибридным методом".

Министр надеется, что позиция Украины и приведенные факты будут учтены международными партнерами.

20 октября 40 конгрессменов-демократов с Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майка Помпео с требованием внести полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций. Полк "Азов" назвал такое намерение демократов информационной атакой на Украину.

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