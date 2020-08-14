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пятница, 14 августа 2020 12:29

Аваков при Зеленском раздал 335 наградных стволов

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Аваков при Зеленском раздал 335 наградных стволов
Ранее наградное оружие выдали около 100 нардепам. Фото: @mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков за время президентства Владимира Зеленского раздал 335 единиц огнестрельного оружия.

Из них 242 были вручены в прошлом году, а 93 - в текущем, говорится в ответе МВД на запрос, пишет "РБК-Україна"

Аваков наградил 335 человек ведомственным поощрительным отличием "Огнестрельное оружие".

Офис президента в свою очередь на запрос сообщил, что Зеленский вообще не раздавал оружия.

В Минобороны на вопрос о розданном министрами за год оружии сообщили, что награждать огнестрелом может только глава государства.

Право награждения "Именным огнестрельным оружием" относится к компетенции президента. В Министерстве обороны отсутствует какая-либо информация о награждении гражданских или должностных лиц отличием президента "Именное огнестрельное оружие".

Предшественник Зеленского на должности президента Петр Порошенко публично вручал огнестрельное оружие. В частности, в ноябре 2015 года наградил пистолетами футболистов и тренеров сборной Украины по футболу.

МВД отказалось назвать профессии, имена и фамилии тех, кого наградили пистолетами от Авакова. При этом уточнили, что все они - граждане Украины, но вести их учет запрещено законодательно.

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Сам Аваков в июле 2016-го заявлял, что с марта 2014 года раздал более 1200 единиц огнестрельного оружия. Большинство, по его словам, подарено военным, правоохранителям и добровольцам.

Также оружие получили около 100 народных депутатов. Журналисты узнали, что пистолеты от министра получили, в частности, Сергей Пашинский, Андрей Парубий, Владимир Гройсман, Валерия Гонтарева, Александр Турчинов и Петр Порошенко.

Кроме того, олигарх Игорь Коломойский получил от Авакова в подарок штурмовую винтовку, Олег Ляшко - пистолет-пулемет, а экс-премьер Арсений Яценюк - раритетный пулемет "Максим".

В 2015-м петиция о легализации оружия на сайте президента первой собрала необходимые 25 тыс. подписей. Президента призывали законодательно урегулировать право граждан на владение огнестрельным оружием.

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