Аваков предупредил Россию о катастрофе

Аваков убежден, что Украина готова к военным вызовам. Фото: twitter.com/avakovarsen

Полномасштабное наступление на Украину обернется для России катастрофой.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время посещения Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ.

"Мы находимся в ситуации военного положения, в ожидании, будут ли продолжаться агрессивные действия со стороны России. Для нас очень важно быть готовыми к любым агрессивным действиям, которые могут быть со стороны противника. Если противник совершит наземную агрессию по отношению к Украине, военное положение будет продолжено, мы будем мобилизовать все силы. Для Украины это будет очень сложный вызов, но для путинской России это будет катастрофа. Мы готовы к таким вызовам", - сказал Аваков.

Вместе с тем он выразил надежду, что наземной агрессии против Украины со стороны России не будет.

"Я очень надеюсь, что этого не произойдет, военное положение завершится до Нового года и усилиями дипломатов мы вернем оккупированные территории", - отметил глава МВД.

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26 ноября на внеочередном заседании Верховная Рада поддержала закон о введении военного положения в 10 областях Украины и ее внутренних водах Азово-Керченской акватории. Он действует до 26 декабря. По информации представителя президента в парламенте Ирины Луценко, по сравнению с 2014 годом количество российских солдат в Крыму увеличилось втрое. БТРов - в 5 раз. Артиллерии - в 10 раз. Самолетов и систем залпового огня - в 5 и 10 раз соответственно.