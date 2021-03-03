Аваков: "Порошенко - не враг Украины"

Аваков не поддерживает действия власти против Порошенко. Фото: ТСН

Министр внутренних дел Арсен Аваков не считает Петра Порошенко "врагом Украины".

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

По словам Авакова, власть действовала бы неправильно, если бы начала какие-то действия против экс-президента.

"Есть претензии к политику Порошенко? Предъявите их в данном случае в судебном порядке с защитой, с адвокатурой и с прозрачным судебным процессом. Порошенко - не враг Украины, Порошенко - это наша внутренняя политика. Мы имеем к нему претензии, мы его не избрали президентом ... Но значительная часть населения его все еще поддерживает. Он получил представительство в парламенте. Это нормальный соревновательный процесс", - сказавАваков.

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Офис генпрокурора и ГБР расследовали более 20 производств против Петра Порошенко. Лишь в одном из них 5-м президенту объявили подозрение. Следствие считает, что 2018 он "выдал преступный приказ", которым склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к превышению им власти и служебных полномочий. Божок якобы по приказу Порошенко назначил на должность заместителя председателя СВР Сергея Семочко. Впоследствии большинство производств закрыли.