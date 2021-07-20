Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало

Президент Владимир Зеленский не учится на ошибках. Его оппоненты имеют одно преимущество - высокий общий рейтинг. Единый кандидат от демократических сил может составить конкуренцию главе государства на предстоящих выборах. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказывает политтехнолог Виталий Бала. Подводим итоги политического сезона.

Автор: facebook.com/vitalii.bala "Реально против Зеленского никто не борется. Его рейтинг падает. За счет ошибок власти поднимаются рейтинги оппонентов", - констатирует Виталий Бала

Политический сезон завершился отставкой министра внутренних дел Арсена Авакова. Эксперты прогнозировали, что он удержится на посту до конца президентства Владимира Зеленского. Почему ушел Аваков?

Рано или поздно он должен был уйти. Единственный и последний - кто не с команды Зеленского. Окружение президента, которое между собой борется за доступ к "телу", не воспринимало министра. Потому что они должны были прогибаться, восхвалять шефа. А Аваков этого не делал и хорошо себя чувствовал.

В отличие от других членов правительства, Арсен Борисович имеет опыт. Понимал: если пойдет вместе с правительством, на которое сбросят весь негатив, не будет иметь политических перспектив. Поэтому сыграл на опережение. Зеленский хотел, чтобы он ушел. Аваков не сопротивлялся. Власти считают это большим успехом.

Отставка набрала 291 голос. Откуда такое единство в парламенте?

Голосов не было бы, если бы Аваков не согласился на отставку.

Интересно было смотреть, как спикер Дмитрий Разумков вел заседание. Комитет не рекомендовал увольнения - мол, пусть Рада сама примет это решение. Это была интрига. Если бы Разумков сказал "Прошу определяться и голосовать", то голосов не было бы. Он это говорит, когда нет указания нардепам голосовать "за". А он сказал "Прошу поддержать и проголосовать". Так говорит, когда голосует сам.

Чем запомнится Арсен Аваков?

Все вопросы относительно резонансных дел со временем отойдут на задний план. Его будут помнить как человека, который защитила Харьков от сепаратизма. Который была одним из комендантов Майдана. Который создала Национальную гвардию. Скорее всего, в учебниках будет написано именно это. Плюсы преобладают минусы. Хотя есть много вопросов. Ситуация, когда Офис президента выполняет функции Кабмина, даст сбои. Серьезный звоночек будет осенью

Несмотря на прогнозы в должности остается премьер-министр Денис Шмыгаль. Есть ощущение, что он выполняет представительскую функцию. А руководит президент. Как долго эта модель управления страной может продержаться?

Она дает сбои - рейтинг Зеленского падает, большинство украинцев ему не доверяют. Первый год ему удалось стоять в стороне, и все проблемы проходили мимо. Сейчас это уже начинает ассоциироваться с Зеленским. Все, что после отставки Авакова будет твориться в МВД, в большей степени будет больше касаться Зеленского, чем нового министра Дениса Монастырского.

Ситуация, когда Офис президента выполняет функции Кабмина, будет давать сбои. Серьезный звоночек будет осенью, когда вырастут тарифы. Власть попытается перебросить ответственность на местные власти. Но политические оппоненты не дадут отвертеться. Это будет бить по Банковой, которая фактически подобрала под себя всю власть.

Для чего это Зеленскому?

Это не его идея. Так ведут себя случайные люди во власти. Трамп, который случайно стал президентом, едва не расколол США. Путин тоже случайный человек, которого политики в свое время решили поставить премьером. Лукашенко - директор совхоза. Эти люди живут другими категориями и ценностями. Не понимают, как работает система.

Зеленский хочет остаться у власти. Когда-то говорил, что идет на один срок, на государственных дачах должны жить дети. Теперь "накосил" больше других. Набирает власть, чтобы ликвидировать малейшую угрозу конкуренции.

Они не знают истории и не видят, что происходило совсем недавно. В Украине уже дважды граждане показали, что не будут терпеть президента, который делает что-то не то. Возможно, Зеленский будет первым президентом, который сядет в тюрьму.

Продолжается кризис с Конституционным судом. Отстраненный президентом глава Александр Тупицкий борется за должность. На днях Верховный суд отменил указ Зеленского о его отстранении. Такая ситуация была у Виктора Ющенко с судьей Сюзанной Станик. Она дважды выигрывала суд, возобновлялась в должности. Чем может завершиться ситуация Тупицкого?

По Сюзанне Станик были переговоры, пришли к договоренности и она ушла. Сейчас не знаю, они хотят ли они переговорного процесса. С Тупицким перешли на личностное - в квартире проходил обыск, когда там были дети. Не знаю, готов ли он договариваться.

Судьи Верховного суда не понимают, что это ведет к разрушению Украины. Не станет ли сейчас Верховный суд мишенью команды случайных людей? Для команды Зеленского даже Конституция не является препятствием. Вспомним роспуск парламента - это Конституционный суд признал тогда его правомерным, что на самом деле не так. Президент публично говорит, что Германия и Франция нам не помогают, а Байден проиграл, потому что согласовал "Северный поток - 2"

После решения Верховного суда на сайте президента появилось большое сообщение. Там была фраза "Нет сомнений, что Верховный суд практически возглавил сопротивление части судейского корпуса фундаментальной судебной реформе". Насколько такие комментарии уместны на странице главы государства?

Сценаристы, пишут все, что им приходит в голову. Президент публично говорит, что Германия и Франция нам не помогают, а Байден проиграл, потому что согласовал "Северный поток - 2". Продолжается дебилизация украинской политики. Сложные проблемы пытаются решить простыми решениями.

Если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, то 29,1 процента избирателей проголосовали бы за действующего главу государства. За Петра Порошенко 13,4 процента. Далее следуют Юрий Бойко и Юлия Тимошенко. Такая расстановка сил держится давно.

Это среди тех, кто определился и придет на участок. А из общего числа намного меньше.

Когда делают социологию Зеленскому, там нет Разумкова. Зато много имен из лагеря его оппонентов. Растягивают электорат, поэтому результаты опросов достаточно условны.

За счет чего держится Зеленский?

Сейчас ему оппонируют те, против кого боролся во время кампании - Порошенко, Тимошенко, Бойко. У Порошенко самый высокий антирейтинг. Теоретически наибольшую конкуренцию Зеленскому могла бы составить Тимошенко, но у нее большой политический шлейф. Должна прибегнуть к серьезным технологическим шагам. Неплохо может выйти на теме рынка земли. Но на том же поле работает Порошенко, частично Гройсман, частично Ляшко. Их рейтинги в сумме больше, чем у Зеленского. В свое время Тимошенко уступила Ющенко и вместе дали бой Януковичу. Но демократы объединяются, когда уже вывели народ.

Реально против Зеленского никто не борется. Его рейтинг падает. За счет ошибок власти поднимаются рейтинги оппонентов. Разумков может забрать часть избирателей Зеленского

Имеют шанс Петр Порошенко и Юлия Тимошенко посоревноваться на следующих парламентских и президентских выборах?

У Порошенко непростая ситуация из-за пленок Медведчука. И большой антирейтинг. Если он на уровне 75 процентов, то на выборах 30 никогда не наберет.

Достаточно высокий антирейтинг и у Юлии Тимошенко. Но она на втором месте. Чтобы побороться за первое, "заклятые друзья" должны объединиться.

Другой вариант - Разумков может забрать часть избирателей Зеленского. Тогда тот, кто выходит на второе место, будет иметь шансы. Это моделирование на основе условных данных.

Зеленский не выполняет обещаний. Его команда манипулирует ими. Как примера – не выселился с государственной дачи. Почему это не сказывается на рейтингах?

Он и вся команда живут в понятии избирательной кампании. Не занимаются реальной политикой, а решают свои вопросы. Смотрят на социологию - что беспокоит людей, и делают об этом какие-то заявления. Это имитация действий. Из последних - борьба с олигархами. Не понимают, что этот вопрос по сравнению с возможностью заплатить коммуналку нивелируется. Люди говорят, что за последние годы тарифы стали вдвое больше.

Зеленский пытается слепить из себя диктатора. Но не читает книги, поэтому не понимает, что диктатура возможна при двух условиях. Или должна быть поддержка, которая была у него на выборах, - 73 процента. Или надо строить концлагеря, уничтожать несогласных. Ни первого, ни второго они делать не способны.

Почему в нашей политике не появляются новые лидеры?

В политику идут приспособленцы. Это политические полицаи - чтобы выжить, они готовы на все. Берем партию "Голос". Люди воспользовались рейтингом Вакарчука. Иначе не попали бы в Раду. Говорят красивые слова и договариваются с Банковой.

В Украине нет политической элиты. Во время Революции достоинства я трем лидерам Майдана говорил: ваша задача создать систему, чтобы вы стали переходным этапом. Зашли на новых ценностях и подготовили людей. Но когда они получили власть, решили, что это навсегда. Нету самопожертвования; нет настоящего патриотизма.

Элита в кризисные моменты ставит интересы государства выше личных. Можем увидеть, как в момент экономического кризиса действуют другие страны. У нас с экономикой и пандемией полный провал. А мы повышаем налоги, чтобы наполнять бюджет, вместо того, чтобы уменьшать их и создавать условия. Зеленский оказался гораздо хуже тех, кого критиковал. Такой же, но в квадрате

В этом есть признаки политического кризиса?

Конечно. Это недоверие. Началась с Ющенко - он должен был построить новую систему управления страной. В 2004 и 2013 годах боролись мировоззрения. Побеждала светлая сторона, которая выступала за новое, современное. Но к власти приходили люди, которые только говорили новые вещи, а жили по старым представлениям. Чтобы решать сложные вопросы, нужно принимать сложные решения. Часто непопулярные, неприятные.

У нас не было лидера, который мог бы собрать команду и быть политическим зонтиком для хороших вещей. Люди поверили, что такой Зеленский. Но он оказался гораздо хуже те, кого критиковал. Такой же, но в квадрате.

Где искать лидера, который представлял бы интересы активной части общества?

Это эволюционный путь. Две революции не дали плодов. Это должен быть новый политический проект из людей, которые имеют свои деньги, независимы от различных финансовых групп. Они приобщат к команде тех, кто имеет доверие. Или опять произойдет какой-то катаклизм.

74,2 процента украинцев не доверяют партиям. Почему большинство из них, несмотря на государственное финансирование, остаются политическими проектам?

У нас практически нет классических политических партий. Проекты взяли в политических партий одно - бороться за власть. У нас более 300 партий. А программы многим писали одни политологи. Я строил бы политическую программу не с точки зрения идеологии XIX-XX века, а с точки зрения насущных проблем. Поэтому популистские партии завоевывают много голосов. И Зеленский так вышел.

Из партий с непроходимой части рейтингов кто может ворваться в лидеры?

Если Владимир Гройсман займется партийным строительством, выстроит структуру по Украине, у него есть наибольшие шансы пройти в парламент. Если ситуация будет ухудшаться, возможно проскочит харизматичный популист Олег Ляшко.

Игорь Смешко - это аномалия. 2019-го у него были шансы, но в парламент не зашел. Также шансы были в Анатолия Гриценко. Пошел Вакарчук - и видим, что произошло с "Голосом". Рейтинг Садового просел - до свидания партии "Самопомощь"

Недавно "Батькивщине" исполнилось 22 года. Политическая сила и Юлия Тимошенко имеют стабильный рейтинг. Есть ли будущее у партии с другим лидером?

"Батькивщина" имеет стабильную поддержку благодаря рейтингу Тимошенко. Это партия лидерского типа, как и все остальные. Ушел Вакарчук - и видим, что произошло с "Голосом". Андрей Садовый - отправил "Самопомощь" в парламент. Это выстрелило. Но все ориентировались на Садового - у него тогда был хороший рейтинг. Надеялись, что может пойти в президенты. Его рейтинг просел - до свидания партии "Самопомощь".

Одна партия, более или менее держит электорат без лидера - это бывшая Партия регионов. Янукович ушел, остались соратники. В них электорат пророссийский. Эту нишу держат. Но даже появление виртуального Шария смешало им карты. Появление на этом электоральном поле харизматического лидера может свести на нет их рейтинг.

Пока люди голосуют за первый номер, у нас будут партии лидерского типа.

Если партия проигрывает, лидер должен дать дорогу другим. Порошенко с наибольшим антирейтингом на этом этапе сдерживает рейтинг "Европейской солидарности". Если бы выставили другую кандидатуру на лидера, это сработало бы.

Чем показательна ситуация в партии и фракции "Голос"? Какие у них перспективы?

Не вижу никаких. Партия лидерского типа. Политтехнологи, готовившие партию на выборы, грамотно все сделали, чтобы получить результат. Но он был краткосрочный. Вакарчук вышел. Ни Ярослав Железняк, ни Кира Рудык не имеют будущего.

Скоро годовщина "вагнергейту". Владимир Зеленский признал, что так называемая "операция по вагнеровцах" действительно готовилась и он говорил о них с Александром Лукашенко. Это называют государственной изменой. Кто должен расставить в этом деле все точки над "і"?

Это может сделать только следующая власть, которая не будет иметь отношения к нынешнему руководству страны. И сделать это надо обязательно. Чтобы люди, которые сорвали операцию, были наказаны, чтобы наши разведчики и спецназовцы знали, что больше никто не позволит себе такого вытворять.

Стоит надеяться на временную следственную комиссию Верховной Рады?

Ни одна комиссия не дала результата. Мы копируем такие вещи у западных стран. В фильмах видим, как комитет Конгресса США вызывает директора ЦРУ и отчитывает, затем ФБР берет под руки и выводит его. У нас так не работает. Петиция за освобождение Татарова должна набрать миллион подписей

Петиция об увольнении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова набрала более 25 тысяч подписей. Как Зеленскому правильно выйти из этой ситуации?

Он уже вышел. Сказал, что Татаров - профессионал.

На месте инициаторов петиции я запустил бы ее снова, чтобы набрать миллион подписей. Эти цифры заставили бы власть что-то делать. Здесь количество может перейти в качество. Как было на Майдане. Собирались несколько тысяч - ничего не было. Затем вышли сотни тысяч.

Для чего Зеленскому Татаров?

За него держится человек, который его пригласил, а Зеленский ему доверяет.

За этот год Андрей Ермак стал номинальным вице-президентом, хотя такой должности в Украине нет. Его заявления публикуют на уровне новостей от Зеленского. С чем связан рост влияния Ермака?

С личным доверием. Но для Ермака это закончится плохо. Даже на заседаниях СНБО по правую руку от Зеленского сидит Ермак, за ним - секретарь Совета нацбезопасности. На международных встречах сначала Ермак, а за ним - министр иностранных дел. Это нонсенс. Только три человека могут подписывать международные договоры: президент, премьер, министр иностранных дел.

Это все выглядит неприемлемо. Интересно, позволят ли в США, чтобы глава Офиса сидел на месте министра иностранных дел. Нас это выставляет в нехорошем свете. Яркий пример аксиомы - чем слабее руководитель, тем больше его окружение принимает на себя функций.

Команда президента начала вводить санкции против олигархов через Совет нацбезопасности и обороны. Этот способ оправдывает себя?

Нет. Это дискредитирует СНБО. Первое их решение о каналах Медведчука - это было то, чем должен заниматься Совет. Для остальных есть правоохранительные органы. К сожалению, СНБО стало инструментом борьбы с политическими оппонентами.

При каких условиях борьба с олигархами и предателями будет успешной?

Когда это делать по закону. Надо, чтобы заработал Антимонопольный комитет. Тогда через год-два половина олигархов потеряют свой статус. Когда АМКУ отнимет у них монопольный доступ к недрам, все изменится.

Давайте поставим оценки эффективности работы президенту, Верховной Раде, правительству и Офису генпрокурора.

На это ответ дает социология. Поддержка президента упала вдвое - это удовлетворительно. Что касается других - неудовлетворительно. В них минусовое доверие. Для тройки нужно, чтобы доверяли хотя бы 30 процентов.