Аваков не хочет переизбрания Порошенко

Арсен Аваков хочет остаться министром в следующем правительстве. Фото: УНІАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков не хочет, чтобы президент Петр Порошенко остался у власти. Поэтому не играет на его стороне. Об этом Gazeta.ua сказал политолог Владимир Фесенко.

"Руководителю МВД безразлично, кто победит на выборах, главное - чтобы не Петр Алексеевич. Разумеется, если тот останется президентом, то сам не будет иметь политических перспектив и его подвинут с должности министра. Поэтому выбрал роль "нейтрального контролера" избирательного процесса, который мешает президенту в его нечистых методах остаться у власти.

Если Порошенко проигрывает, то Аваков останется в политической игре. Арсен Борисович хочет как минимум остаться на нынешней должности. Он в ней комфортно себя чувствует. Хочет сохраниться ключевым игроком в составе нового правительства.

Аваков выравнивает расклады в кампании. Иначе Порошенко бы тотально задействовал админресурс

В правоохранительных и силовых структурах есть раскол по поддержке кандидатов. Например, Порошенко поддерживают СБУ и Генпрокуратура. В то же время Аваков выравнивает расклады в кампании. Иначе Порошенко бы тотально задействовал админресурс", - пояснил Владимир Фесенко.

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Ранее Арсен Аваков заявил, что не будет работать на кандидатов на выборах и опубликовал статистику нарушений во время кампании.