Аваков написал заявление об отставке - журналист

Аваков остался на должности в новом Кабмине. Фото: Слово і Діло

Журналист Владимир Бойко сообщил, что министр внутренних дел Арсена Авакова подал в отставку.

"Кажется, вольнолюбивому украинскому народу удалось избавиться от полевого командира Майдана, который стал настоящим символом Революции Достоинства: Арсен Аваков написал заявление об увольнении с должности министра внутренних дел", - написал Бойко в Фейсбук.

Журналист не указал источники информации. Официального подтверждения его слов нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Правительство ок. Кроме черта, конечно" – сети не оценили переназначения Авакова

29 августа Верховая Рада ИХ созыва утвердила новый состав кабинета министров. При своих должностях остались только министр финансов Оксана Маркарова и руководитель МВД Арсен Аваков.