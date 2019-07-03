Аваков написал ЦИК письмо о Клюеве

Экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева нельзя допустить к парламентским выборам.

Соответствующее письмо о снятии его кандидатуры направил главе ЦИК Татьяне Слипачук министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом сообщил в Facebook.

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"Надеюсь, что он послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева", - написал он.

Автор: Facebook Арсена Авакова Министр МВД Арсен Аваков направил главе ЦИК письмо о снятии политика-беглеца Андрея Клюева с парламентских выборов

В письме говорится, что Клюев в 2014-м покинул Украину вместе с бывшим президентом Виктором Януковичем и в течение 5-и лет не проживал на ее территории и не пересекал ее границу.

Кроме того, Клюев находится в розыске как лицо, которое уклоняется от следствия и суда, добавил Аваков. Отметил, что подтверждением этого являются открытые уголовные производства.

Экс-глава Администрации президента времен президентства Виктора Януковича Андрея Клюева в случае возвращения в Украину должны задержать. На это есть соответствующее действующее решение суда, по сообщению начальника Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка.