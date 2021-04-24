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суббота, 24 апреля 2021 20:25

Аудит "ковидного" фонда - это выпад Кличко против Банковой - политолог

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Аудит &quot;ковидного&quot; фонда - это выпад Кличко против Банковой - политолог
Виталий Кличко. Фото: Facebook

Обнародованный накануне отчет Госаудитслужбы о многомиллионных разворовываниях в "ковидном фонде", из которого, среди прочего, финансировалось и "Большое строительство" Владимира Зеленского, может быть использован в политических целях мэром Киева Виталием Кличко. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Дмитрий Джангиров.

"Президент Зеленский, оседлавший властные полномочия в виде решений СНБО, производит впечатление всесильного лидера. Однако, новые рычаги воздействия на политическом поле никак не сказались на электоральных показателях действующего президента, а, значит, – и на амбициях потенциальных конкурентов. И первым в числе возмутителей спокойствия выступает мэр Киева Виталий Кличко, который в своих политических заявлениях выходит далеко за рамки киевской окружной дороги, высказываясь и по поводу обострения на Донбассе, и относительно ситуации с вакцинацией, и по тарифам", - отмечает политолог.

К команде Кличко, которая работает на ослабление позиций Зеленского, в частности, он относит главу Госаудитслужбы Геннадия Плиса.

"Многолетний соратник киевского мэра накануне нанес удар прямо в сердце личного политического проекта Зеленского и, одновременно – экономического фундамента переизбрания Владимира Александровича на второй срок – "Большому строительству"", - написал эксперт.

"Госаудитслужба, согласно ответу ее пресс-службы на запрос издания "Левый Берег", выявила более 400 млн грн злоупотреблений в "ковидном фонде", который едва ли не наполовину был отправлен на такое важное и нужное "антиковидное" мероприятие как строительство дорог ("чтобы "скорые" быстрее доезжали" – по официальной версии)", – иронизирует политолог.

Он напомнил, что это уже не первая попытка ревизоров разобраться в национальных особенностях "Большой стройки".

"Так, предшественник г-на Плиса на этом посту Игорь Буграк тоже выявил на опекаемом президентом мегапроекте множество нарушений и даже приказал разорвать два больших контракта с любимчиками Банковой – турецкой компанией "Онур Конструкцион Интернешнл". Правда, эта попытка стоила ему должности, а дело замяли - обошлось просто переназначением тендеров. Теперь же новый отчет Госаудитслужбы уже нельзя будет так просто спрятать; все сложнее становится отрицать "схематоз" на "Большой стройке". И, что интересно, формальных претензий к Геннадию Плису быть не может, все упомянутые расследования были проведены под руководством его предшественника", - говорит Джангиров.

По его мнению, своими действиями Плис демонстрирует, что никуда из "команды Кличко" не переходил и становиться игроком "команды Банковой" или "команды Грушевского" не собирается.

"Что же касается находящихся на "низком старте" информационных ресурсов Виталия Кличко, то они уже готовы нанести контрудар по "дорожной коррупции" в ответ на демонстративную попытку "Укравтодора" забрать под себя достройку мостов через Днепр, незавершенность которых вменяли в вину киевскому мэру. Кстати, имея "своего человека" на посту "главного ревизора" страны плюс достаточно мощный пул СМИ, команда Кличко оказывается неплохо подготовленной к грядущим информационным войнам. А коррупция на "Большом строительстве" – это прямо-таки вечная (до президентских выборах) тема", – считает эксперт.

Он добавил, что Плиса на должность лоббировал министр финансов Сергей Марченко.

"Его премьерские амбиции уже давно являются "секретом Полишинеля", а недавние жесткие публичные выпады против Саакашвили и Степанова – демонстративно-эпатажная попытка показать, "кто в доме хозяин". Судя по истории с аудитом "ковидного фонда", г-н Марченко сделал свои ставки не в пользу Банковой. Сделают ли в ответ на эти ставки свои выводы у Зеленского?" - подытожил эксперт.

УНН
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