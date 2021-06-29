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вторник, 29 июня 2021 18:11

Ярославский рассказал, как Добкин просил у него благословения на губернаторство

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Ярославский рассказал, как Добкин просил у него благословения на губернаторство
Бизнесмен Александр Ярославский: "Кернес внес наибольший вклад в развитие Харькова"

Геннадий Кернес привел Харьков в порядок. Никто не сделала для города больше, чем он, считает известный украинский бизнесмен Александр Ярославский.

Таким мнением он поделился с изданием strana.ua.

Рассказал о воспоминаниях про мэра Харькова Кернеса. Как они рассорились, но незадолго до смерти градоначальника помирились и строили общие планы по развитию города.

"Шикарные, – говорит Ярославский в ответ на вопрос о его отношениях с Кернесом до их ссоры. – Геннадий Адольфович звонил и спрашивал, что и как сделать. Добкин, перед тем, как ехать на представление (а тогда шли долгие дебаты, кого губернатором ставить), советовался. Я как сейчас помню, сижу вечером на стадионе "Металлист". Он приезжает и говорит: "Александр Владиленович, я прошу вашего благословения. Я еду на представление губернатором". Я думаю, он боялся, чтобы я не вставил туда кого-то своего. Я ему сказал, что мне все равно, я вообще туда никого не тащил. Ну и чем закончилось губернаторство Добкина? Ничем, фотографиями с рыбалки", - вспоминает бизнесмен, сравнивая след двух политиков в развитии города.

Ярославский с Кернесом долгое время не общались. Поводом стал спор из-за земельного участка, отнятого у брата бизнесмена Алексея: "У брата отняли землю, на этом все закончилось. Я был вынужден открыть рот, сказать Кернесу все, что думаю, так мы и разошлись. Это наложилось на историю с Януковичем", — вспоминает бизнесмен, рассказывая, с чего начались его проблемы, которые привели к продаже "Металлиста".

"Сначала я отказался идти в список "Партии регионов". Янукович меня поставил 33-им номером. Но я от списка отказался. "Януковичи" закатали под асфальт всех. В принципе меня спас побег Януковича", — рассказал Ярославский, потерявший в эпоху его правления некоторые из своих активов.

Ярославский отметил, что Кернес сделал наибольший вклад в развитие Харькова: "Кернес молодец. Понятно, что сам он лопатой не работал, но так как привели при нем Харьков в порядок, не делал никто".

После примирения, которое произошло на день рождения Ярославского в конце 2019 года, они вместе с Кернесом строили планы на будущее, а мэр откровенно гордился тем, что сделал для города: "Конечно, [Кернес хвастался своими успехами], а почему нет? – говорит бизнесмен о своем общении с бывшим мэром Харькова. – Это классно, когда человек хвастается своими успехами, например, когда он показывает парк. Он часто приезжал ко мне в гостиницу. Мы сидели, болтали. Я к нему постоянно ездил. Каждый день. Видно, так не хватало общения, что мы начали видеться ежедневно. И потом, сейчас у нас другие возможности. У него как у мэра, у меня как у бизнесмена с деньгами. Мы могли обсуждать большие городские проекты.

Интервью вышло 27 июня и приурочено ко дню рождения Геннадия Кернеса. В авторском тексте сказано, что уже сейчас в городе хорошо видна политическая борьба: "Политическая реклама на бордах намекает, что вскоре тут пройдут выборы мэра — битва за пост Кернеса, где основными кандидатами обозначены действующий и.о. мэра Игорь Терехов и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин. Их именами и портретами завешен весь город".

Вместе с тем журналист отметичает: "Мы проходим мимо стадиона "Металлист", напротив которого кто-то ушлый разрисовал стену муралом с изображением Ярославского. Ярко и очевидно — всем понятно, кто тут хозяин".

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Дата
29
июня

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