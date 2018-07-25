Ярош: в Донецке, Луганске и Крыму выпьем по 100 грамм

В Украине действует единый антикремлевский фронт, который не разъединить.
Об этом заявил командующий Добровольческого украинского корпуса, народный депутат Дмитрий Ярош в Facebook.
Он проккоментировал встречу с командующим Операции Объединенных Сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым и начальником штаба ООС генерал-майором Валерием Залужным.
"Встретились, обменялись информацией, обсудили действительность и перспективы, заверили друг друга, что только в единстве - сила, и люди, объединенные идеей государственности украинской нации, одолеют любого врага, в первую очередь - Московскую империю, и договорились выпить вместе в Донецке по 100 грамм после освобождения Донецкой и Луганской областей. Об Крыме тоже не забыли", - сообщил Ярош.
Преодолеем врага - Московскую империю
Также он сообщил, что базы добровольческой армии работают в штатном режиме, а сама УДА подчинена командованию ООС.
"Тыловые базы 5-го, 8-го Отдельных батальонов, Отдельного легкопихотного отряда "Волинь", медицинского батальона "Госпітальєри", Военной разведки, Территориальных отрядов Украинской Добровольческой Армии работают в штатном режиме. Передовые оперативные базы - тоже.
Врагам открываю "важную" военную тайну: "все базы УДА от 2015 уже "захвачены СБУ": там всегда находятся представители военной контрразведки, а сама УДА целиком подчинена командованию ООС".
Поэтому, никаким фейкам, враждебным СМИ, черноротым "типа-патриотам" эфэсбэшной окрасы, единственный антикремлевское фронт не разъединить.
Ибо мы, добровольцы, волонтеры, зсушникы, сбушники, нацгвардейци, полицейские, пограничники, и все, кому не безразлично - пятый год на войне. А это много стоит.
Потому что вместе мы - сила!
И все будет Украина!
И еще. Мы по крайней время уничтожили немало российских боевиков и их техники", - резюмировал он.
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Ранее сообщалось, что командующий Объединенных сил Сергей Наев предложил добровольцам служить в ВСУ на основании контракта. Такое предложение он высказал во время встречи с Дмитрием Ярошем.
Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе.
Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. человек.
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