Ярош: в Донецке, Луганске и Крыму выпьем по 100 грамм

Украинцы сплоченные в войне против российского агрессора, говорит командующий Добровольческого украинского корпуса Дмитрий Ярош. Фото: ZIK

В Украине действует единый антикремлевский фронт, который не разъединить.

Об этом заявил командующий Добровольческого украинского корпуса, народный депутат Дмитрий Ярош в Facebook.

Он проккоментировал встречу с командующим Операции Объединенных Сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым и начальником штаба ООС генерал-майором Валерием Залужным.

"Встретились, обменялись информацией, обсудили действительность и перспективы, заверили друг друга, что только в единстве - сила, и люди, объединенные идеей государственности украинской нации, одолеют любого врага, в первую очередь - Московскую империю, и договорились выпить вместе в Донецке по 100 грамм после освобождения Донецкой и Луганской областей. Об Крыме тоже не забыли", - сообщил Ярош.

Преодолеем врага - Московскую империю

Также он сообщил, что базы добровольческой армии работают в штатном режиме, а сама УДА подчинена командованию ООС.

"Тыловые базы 5-го, 8-го Отдельных батальонов, Отдельного легкопихотного отряда "Волинь", медицинского батальона "Госпітальєри", Военной разведки, Территориальных отрядов Украинской Добровольческой Армии работают в штатном режиме. Передовые оперативные базы - тоже.

Врагам открываю "важную" военную тайну: "все базы УДА от 2015 уже "захвачены СБУ": там всегда находятся представители военной контрразведки, а сама УДА целиком подчинена командованию ООС".

Поэтому, никаким фейкам, враждебным СМИ, черноротым "типа-патриотам" эфэсбэшной окрасы, единственный антикремлевское фронт не разъединить.

Ибо мы, добровольцы, волонтеры, зсушникы, сбушники, нацгвардейци, полицейские, пограничники, и все, кому не безразлично - пятый год на войне. А это много стоит.

Потому что вместе мы - сила!

И все будет Украина!

И еще. Мы по крайней время уничтожили немало российских боевиков и их техники", - резюмировал он.

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Ранее сообщалось, что командующий Объединенных сил Сергей Наев предложил добровольцам служить в ВСУ на основании контракта. Такое предложение он высказал во время встречи с Дмитрием Ярошем. Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. человек.