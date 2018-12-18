Ярош с добровольцами получил награды

Президент Петр Порошенко наградил командиров и бойцов Украинской Добровольческой Армии. Об этом в Facebook сообщил ее руководитель Дмитрий Ярош.

"17 декабря в форпосте украинской государственности городе Днипро Верховный Главнокомандующий Петр Порошенко наградил командиров и бойцов Украинской Добровольческой Армии.

Орденом Богдана Хмельницкого II ступпеня:

1-го заместителя командующего УДА, командира 8-го Отдельного батальона друга "Червня"

Командира 5-го Отдельного батальона друга "Чорного".

Орденом Богдана Хмельницкого III степени:

Командира Отдельного легкопихотного отряда "Волинь" друга "Тихого"

Заместителя командира Отдельного легкопихотного отряда "Волинь" друга "Дізеля"

Заместителя командира 8-го Обата УДА друга "Марадону"

Орденом "За заслуги" II степени:

Командира медицинского батальона "Госпітальєри" УДА подругу Яну Зинкевич

Орденом "За мужество" II степени:

Командира роты разведки 8-го Обата УДА друга "Зеника"

Врача медицинского батальона "Госпітальєри" инструктора по тактической медицины учебного центра УДА друга "Юзіка"

Командира III роты 8-го ОБАТ УДА друга "Ведмідя"

Орденом "За мужество" III степени:

Заместителя командира роты 8-го ОбАТ УДА друга "Ваху"

Снайпера 8-го Обата УДА друга "Тихого"

Заместителя командира взвода снайперов 5-го ОБАТ УДА друга "Баріка"

Командира резервной роты 5 ОБАТ УДА друга "Рембо"

Командира штурмовой роты 5-го ОБАТ УДА друга "Дельфіна"

Заместителя командира роты огневой поддержки 5-го ОБАТ УДА друга "Муху"

Командира расчета СПГ штурмовой роты 5-го ОБАТ УДА друга "Пограна"

Заместителя командира штурмовой роты 5-го ОБАТ УДА друга "Музиканта"

Командира 1-го взвода штурмовой роты 5-го ОБАТ УДА друга "Жнеця"

Заместителя командира Отдельного легкопихотного отряда "Черный туман" УДА друга "Сержанта"

Оператора ПТУР Отдельного легкопихотного отряда "Чорний туман" УДА друга "Мисливця".

Отличием "Именное огнестрельное оружие":

Заместителя командира Военно-полевой жандармерии УДА друга "Швагра"

Начальника Штаба УДА "Сокола"

Командующего УДА Дмитрия Яроша

также,

Орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден заместитель командира Службы Военной Разведки УДА друга "Бандери", который скончался после продолжительной болезни. Награда будет передана родным нашего собрата.

Орденом "За мужество" III степени снайпер взвода снайперов отдельного легкопихотного отряда "Вольф" УДА подруга Елена Белозерская, которая сейчас проходит службу в Морской пехоте ВСУ. Награда направлена ​​командованию подруги Елены.

Честь.

Слава Украине!", - написал Ярош.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минус 5: сообщили хорошие новости Донбасса

Украинская добровольческая армия (УДА) - добровольческое военное формирование, образованное в декабре 2015 года после выхода Дмитрия Яроша и его единомышленников из движения "Правий сектор".

14 октября 2018-го было объявлено, что все боевые части УДА - 5-й и 8-й батальоны, - выходят с передовой. Ярош заявил, что задачей УДА будет построение территориальных отрядов обороны.