Ярош определился, с кем идет в Раду

Дмитрий Ярош снова идет на выборы. Фото: УНІАН

Командующий Украинского Добровольческой Армии, действующий нардеп Дмитрий Ярош снова будет баллотироваться в Верховную Раду.

Об этом он написал в Facebook.

"В Украине идет война, поэтому нужно оставить в прошлом разногласия, недоразумения, нездоровые амбиции и показать всей нации пример единения перед угрозой ликвидации нашей абсолютной ценности - государства.

Площадкой для единого националистического список должен стать Всеукраинское объединение "Свобода".

Я поддерживаю националистический объединительный процесс и дал согласие баллотироваться на этих досрочных выборах по списку объединенных националистов", - заявил Ярош.

"Остановили вражескую "русскую весну" в 2014-м, остановим попытки российского реванша в 2019-м. Чем больше будет националистов в парламенте, тем меньше крови прольется на Фронте. В единстве - сила", - добавил политик.

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Дмитрий Ярош баллотировался в Верховную Раду восьмого созыва по "мажоритарке". Прошел в парламент на одном из округов Днепропетровской области.