Ярош о протестах на Банковой: Возбудитель этих вещей - во власти

За разрисованное здание ОП активистам грозит до 7 лет тюрьмы. Фото: Gazeta.ua

Несправедливыми действиями власть сама побуждает людей к протестам. Разрисованный фасад здания Офиса президента - это не большая проблема.

Такое мнение высказал командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош в интервью журналисту Сергею Руденко.

"Мне не нравится, когда трезубы порочат. Но улица есть улица. Проконтролировать каждого человека и что у него в голове... Во время уличных акций такие вещи могут происходить. Тем более, когда власть не слушает, когда один-второй-третий раз нет реакции власти, тогда протест будет обостряться и радикализироваться. Мне бы не хотелось, чтобы в Украине такое происходило, потому что это дестабилизирует ситуацию. Но возбудитель этих вещей во власти, пусть и в судебной. Люди реагируют на несправедливые действия.

Честно говоря, ничего страшного я там не увидел. Правильно полиция действовала, что не обостряла ситуацию. Я бы дал ребятам, которые разрисовывали, тряпку и моющее средство в руки - пусть моют. Отмыли бы, вставили бы окна - и все на этом. Это лучше выход, чем сажать их пачками за мелкую хулиганку", - сказал Ярош.

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20 марта на ул. Банковой во время акции "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, расписали стены краской и забросали здание дымовыми шашками. В Офисе президента повреждения здания оценили в 2 млн грн. Общественность высмеяла цену "большого отмывания". Позже правоохранители объявили подозрения нескольким мужчинам, которые якобы хулиганили на акции. Среди них - ветеран АТО и основатель издательства "Дом Химер" Влад Сорд. Им грозят сроки заключения от 3 до 7 лет.