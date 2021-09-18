Арестович придумал новое название Украине

Алексей Арестович придумал новое название для Украины. Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович снова предложил переименовать Украину.

Ранее говорил о названии "Русь-Украина", а теперь о "Соединенных землях Украины". Об этом сказал в интервью Politeka.

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"Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряются землями. У нас тоже надо землями мерить. У нас есть отдельные районы географически - со своей микрокультуры, со своим маленьким субэтносом, со своими обычаями, со своей историей. Землями их называть было бы в самый раз, например. Плюс - это слово (земли) близко каждому украинцу", - сказал Арестович.

Раньше Арестович заявил, что сменил бы название нашего государства на "Русь-Украина", дабы "отобрать у РФ бренд русских". Говорит, Россия ежегодно тратит миллиарды долларов на пропаганду ради поддержания утверждения о своем давнем наследии и величественной истории. За это на политика посыпалась куча критики.