Арахамия сообщил о кадровых изменениях в Кабмине

Арахамия анонсировал кадровую чистку в Кабмине. Фото: 1news

Один из членов украинского правительства вскоре будет отправлен в отставку.

"Я ожидаю, может быть максимум два, но, скорее всего, одно кадровое изменение в Кабмине", - сказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Наш".

Он уточнил, что с вероятностью в 80% поменяют одного министра. Однако не сказал, кого именно. Но это точно не министр юстиции.

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1 сентября первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что министр экономики Игорь Петрашко и глава Минфина Сергей Марченко в ближайшее время могут быть отправлены в отставку. Он пояснил, что кадровые выводы будут делать после 15 сентября, когда Кабинет министров предложит Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021.