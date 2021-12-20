Арахамия рассказал, почему в Украине не будет электронного голосования

Электронное голосование не будет анонимным. Фото: Pexels

В Украине сейчас невозможно проведение выборов онлайн.

Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

"Сразу расставим точки над "і". Оппоненты разгоняют идею, что будет голосование с помощью мобильного телефона. Это невозможно. Согласно Конституции у нас процесс голосования тайный, вас не имеют права идентифицировать. Мобильный же по умолчанию идентифицирует", - сказал он.

Арахамия поддержал проведение электронного подсчета голосов на выборах, как это делают в США и других странах.

"Электронный подсчет голосов сделал бы избирательный процесс более прозрачным, позволил бы оперативнее обрабатывать данные", - отметил он.

До ближайших выборов едва ли удастся запустить электронный подсчет голосов. Для этого нужно закупить оборудование.

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"Мы не до конца еще провели диджитализацию, чтобы все данные шли через защищенные каналы связи. И, честно говоря, пока что электронный подсчет голосов на избирательных участках выглядит маловероятным. Может быть, в виде эксперимента на каких-то участках, чтобы показать, как это может работать. Параллельно с привычным подсчетом голосов", - подытожил депутат.

Вероятность распада парламентской монокоалиции составляет около 10%. Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. "Потому что начинается предвыборный цикл и никто не хочет быть политическим камикадзе. Ты вышел из партии и на тебе сразу штамп "изменник". Люди это так воспринимают, мы видим в округах", - сказал нардеп.