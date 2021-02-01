Арахамия рассказал об исключении Дубинского из фракции

80,5% членов фракции поддержали решение. Фото: censor.net

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия завтра отправит письмо с уведомлением на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова об исключении депутата Александра Дубинский из состава фракции.

"Завтра от меня, я только что подписал, пойдет письмо на имя председателя Верховной Рады с сообщением о том, что господин Дубинский как народный депутат прекратил участие в деятельности нашей фракции", - сказал Арахамия журналистам после заседания фракции в понедельник "Интерфакс-Украина".

За исключение Дубинского из фракции проголосовали 198 членов, против - 29. 19 не определились.

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Арахамия заявил, что 80,5% членов фракции поддержали решение при необходимых 70%.

Фракция "Слуга народа" на заседании в понедельник проголосовала за исключение из своих рядов народного депутата Александра Дубинского, против которого США ввели санкции. Решение зачитал председатель фракции Давид Арахамия.