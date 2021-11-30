Арахамия прокомментировал информацию о госперевороте

Ситуация с госпереворотом станет предметом закрытого заседания комитета безопасности Верховной Рады Украины.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил во время эфира программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает УНИАН.

Также возможно, что будет создана временная следственная комиссия.

"Уголовное производство открыли только сегодня. Надо дать время следственным органам поработать. Конечно, есть инструменты парламентского контроля. Впоследствии мы сможем проводить закрытые слушания на комитете или создать комиссию. Но сначала нужно дать поработать СБУ", - сказал Арахамия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ахметов поступает немудро - Верещук

На пресс-марафоне Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря попытки государственного переворота. В нем планируют участвовать россияне. По словам Зеленского, в перевороте примет участие олигарх Ринат Ахметов.

Служба безопасности Украины расследует производство по факту организации отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.