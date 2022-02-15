Арахамия объяснил, почему вторжения России не будет

 
Ексклюзивы
1/5
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
3 Просмотров: 2637
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Просмотров: 1044
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
2 Просмотров: 5607
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Просмотров: 9630
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Просмотров: 1242
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
Просмотров: 2079
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
4 Просмотров: 4707
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Просмотров: 4842
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
1 Просмотров: 1476
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
Просмотров: 13896
Фото
Все фото
12
12
7
19
4
&quot;Карайте Путина, а не Украину&quot; - украинцы вышли встретить канцлера Германии в Киеве
"Карайте Путина, а не Украину" - украинцы вышли встретить канцлера Германии в Киеве
&quot;Не впускайте их назад&quot; - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
&quot;Алине Паш подрисовал победу Офис президента&quot; - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
Украина получила военную помощь от США
Украина получила военную помощь от США
Видео
Все видео
Трухин контролирует большинство членов бюджетного комитета ВР - Bihus.Info
Трухин контролирует большинство членов бюджетного комитета ВР - Bihus.Info
16 февраля станет Днем единения - Зеленский обратился к украинцам
16 февраля станет Днем единения - Зеленский обратился к украинцам
Журналиста, делавшего сюжет о Коломойском, угрожали зарезать
Журналиста, делавшего сюжет о Коломойском, угрожали зарезать
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
"Если какой-то Гиркин попытается захватить админздания - будет расстрелян без предупреждения" - Монастырский
"Если какой-то Гиркин попытается захватить админздания - будет расстрелян без предупреждения" - Монастырский
Интервью
1/5
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
3 Просмотров: 2637
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1809
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3177
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1341
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 324
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
вторник, 15 февраля 2022 03:16

Арахамия объяснил, почему вторжения России не будет

  Комментировать
Арахамия объяснил, почему вторжения России не будет
Арахамия считает вторжение России маловероятным. Фото: dsnews.ua

Глава фракции партии "Слуга народа Давид Арахамия заявил, что 16 февраля вторжения России не будет с вероятностью 99,9%.

Об этом лидер президентской фракции рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оснований для военного положения в Украине нет - Резников

По словам Арахамии, на сегодняшний момент у России на украинских границах нет необходимого количества техники и военных для широкомасштабного наступления.

"Во время эскалации весной 2021 года вокруг границ Украины было сконцентрировано 220 тысяч российских солдат и техники — этого теоретически достаточно для большого нападения. Сейчас Россия стянула к украинским границам 123 тысячи, что почти в два раза меньше. С военной точки зрения, как нам объяснили военные, полномасштабное нападение невозможно.

По координационным действиям наша разведка не видит, что россияне непосредственно готовятся. 99,9% что послезавтра ничего не будет. Они могут собрать через месяц-два необходимое количество, но это точно не завтра.

Кроме того, десятки российских танков в ходе проводимых учений увязли в болотах и сейчас у них очень большие проблемы, каким образом эту технику доставать", — заявил Арахамия.

Ряд Западных СМИ ранее сообщили, что ЦРУ и американские военные направили НАТО и союзникам информацию о возможном нападении России на Украину 16 февраля. Такую же информацию союзникам сообщил и президент США Джо Байден.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Арахамия объяснил, почему вторжения России не будет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
7
 1 Просмотров: 50469
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
 Просмотров: 11746
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам Просмотров: 11250
&quot;Не впускайте их назад&quot; - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
12
 Просмотров: 9630
Никитюк посветила бюстом, а участница &quot;ВИА Гры&quot; изгибалась в постели - что публикуют звезды в сети
Никитюк посветила бюстом, а участница "ВИА Гры" изгибалась в постели - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 9414
Политика
Олигархи возвращаются в Украину – СМИ
Олигархи возвращаются в Украину – СМИ Просмотров: 477
Атака из Беларуси. "До Киева никто не дойдет" - Резников
Атака из Беларуси. "До Киева никто не дойдет" - Резников Просмотров: 531
Министр обороны США едет в Европу говорить об Украине
Министр обороны США едет в Европу говорить об Украине Просмотров: 252
Требования для участия в территориальной обороне пересмотрят
Требования для участия в территориальной обороне пересмотрят Просмотров: 792
Оснований для военного положения в Украине нет - Резников
Оснований для военного положения в Украине нет - Резников Просмотров: 261
Больше всего комментируют
14
Украина может отказаться от НАТО - Пристайко
8
Экс-президент Польши хочет немедленно ехать в Киев защищать Украину
4
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
4
"Иначе выводы будут серьезные" - Зеленский дал Ахметову и Пинчуку сутки на возвращение
3
Alina Pash резко отреагировала на вопрос о поездке в Крым: "Это бесит"
Голосов: 1510
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть