Арахамия о письме Запада по судебной реформе: Не будем реагировать

Арахамия убежден, что перезагрузка судебной власти с привлечением международных экспертов будет эффективной. Фото: УНИАН

Верховная Рада не будет пересматривать судебную реформу Зеленского, как того требуют послы стран Запада.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя в кулуарах письмо послов.

"Мы не будем никак реагировать. Мы будем показывать, что перезагрузка судебной власти с привлечением международных экспертов работает. Тогда риторика существенно изменится.

К тому же, хочу подчеркнуть, что никакие послы не могут вмешиваться в государственные дела. Если послы хотят что-то изменить в этом государстве, пусть получают украинское гражданство, баллотируются в Верховную Раду, приходят в парламент и голосуют", - сказал Арахамия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ручной Верховный суд: рассказали, почему Зеленский захотел уменьшить количество судей

Послы Канады, Великобритании, Германии и Евросоюза обратились к спикеру ВР Дмитрию Разумкову, премьеру Алексею Гончаруку и главе Офиса президента Андрею Богдану с просьбой пересмотреть отдельные положения законопроекта о реформе судебной системы. 16 октября Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект об изменениях в органах судейского самоуправления, внесенных президентом Владимиром Зеленским.